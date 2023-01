Le groupe d'actionnaires minoritaires de Nyrstar, a assigné Nyrstar NV en référé devant le tribunal de l'entreprise d'Anvers. Ils demandent la nomination d'un administrateur provisoire car ils estiment que le conseil d'administration actuel de Nyrstar ne peut plus fonctionner. Ils veulent également empêcher la dissolution de la société avant que le tribunal de l'entreprise de Turnhout n'ait statué sur le fond de l'affaire civile.

Un groupe de minoritaires, chapeauté par Kris Vansanten et Evelyne van Wassenhove de RSQ Investors, croise le fer depuis plusieurs années avec Nyrstar et son actionnaire de référence le groupe Trafigura. Ils accusent Trafigura d'avoir détruit Nyrstar de l'intérieur en provoquant une crise de liquidités pou...

Un groupe de minoritaires, chapeauté par Kris Vansanten et Evelyne van Wassenhove de RSQ Investors, croise le fer depuis plusieurs années avec Nyrstar et son actionnaire de référence le groupe Trafigura. Ils accusent Trafigura d'avoir détruit Nyrstar de l'intérieur en provoquant une crise de liquidités pour ensuite racheter le groupe belge pour une bouchée de pain.Trafigura, de son côté, estime avoir sauvé Nyrstar de la ruine en l'aidant financièrement à traverser des moments difficiles. Le groupe international souligne que l'acquisition a été approuvée par les tribunaux américains et britanniques.Les minoritaires ont porté l'affaire devant la justice belge et une action civile sur le fond est en cours devant le tribunal de l'entreprise de Turnhout qui s'est déclaré compétent. Les minoritaires demandent l'annulation de cette restructuration ou des dommages et intérêts au moins équivalents pour les dédommager. Ils estiment le dommage subi par les actionnaires à 2 milliards d'euros.Par ailleurs, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet d'Anvers suite à un rapport de la FSMA, le gendarme des marchés, sur le comportement de Nyrstar et de son management, rapport qui a été transmis à la justice."La FSMA a constaté que Nyrstar a commis de possibles infractions, notamment des manipulations de marché", soulignent les minoritaires. Ils ajoutent que "le dossier est suffisamment lourd pour conclure que le conseil d'administration de Nyrstar - toujours une société cotée - ne peut plus fonctionner correctement".