ZEB cesse l'activité de sa chaîne de magasins pour enfants ZEB for Stars. En tout, cinq points de vente, situés en Flandre (Hasselt, Zoersel, Bruges, Ostende et Torhout), vont fermer leurs portes au début du mois de juillet mais deux autres boutiques verront le jour, sous un nouveau concept, à Zoersel et Hasselt.

Il y a quatre ans environ, la maison de mode belge Fashion Society lançait Zeb for Stars. "ZEB For Stars commercialise des vêtements pour enfants à partir de 2 ans, jusqu'aux ados de 16 ans", explique Erika Mees, marketing manager de Fashion Society dans un communiqué publié mardi. "L'enseigne propose essentiellement des vêtements de fête - comme les communions et les fêtes de printemps - qui n'ont pas eu lieu pendant deux ans en raison de la pandémie", poursuit-elle. Ne voyant plus d'avenir pour cette formule, l'entreprise a décidé de changer ses plans, si bien que les points de vente de Hasselt et Zoersel deviendront des filiales de Fashion Store en septembre prochain. "L'intégralité du personnel continuera à travailler pour le groupe", précise ZEB. Les 19 membres du personnel bénéficieront d'une formation-recyclage pendant l'été.