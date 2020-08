L'entreprise Bristol rencontre des problèmes financiers en raison de la crise du coronavirus, indique vendredi la CEO Elise Vanaudenhove dans une interview au Financieele Dagblad. La chaîne de magasins de chaussures subit des pertes depuis plusieurs années. La fermeture des magasins pendant le confinement en Belgique et la diminution du nombre de clients aux Pays-Bas pèsent lourdement sur ses résultats.

Pendant la période de "lockdown", Bristol a perdu 5 millions d'euros par semaine, selon Elise Vanaudenhove. Les discussions avec les banques sur le financement n'ont jusqu'à présent rien donné et la branche immobilière de la famille propriétaire a dû intervenir. "Grâce à ce crédit, nous avons pu surmonter la crise. Survivre, oui", déclare la CEO au quotidien néerlandais. Bristol est toujours en négociation avec les banques. La chaîne de magasins de chaussures espère également que les propriétaires se rendront compte que les loyers dans les centres-villes sont beaucoup trop élevés. Bristol avait déjà essuyé des pertes avant cette crise, notamment à cause de la concurrence de Zalando et vanHaren.