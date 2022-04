Les livraisons de Tesla en hausse de 68% au premier trimestre

Les livraisons de Tesla ont augmenté de 68% en un an, passant de 184.800 véhicules électriques au premier trimestre 2021 à 310.048 modèles sur la même période cette année, et ce malgré les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et des fermetures d'entreprises.