Les intentions de recrutement des PME au plus haut depuis 12 ans

Environ 43% des PME belges envisagent de recruter du personnel d'ici la fin juin, indique jeudi SD Worx, qui a interrogé 621 chefs d'entreprises et responsables du personnel de petites et moyennes entreprises en mars. C'est davantage qu'avant la pandémie et il s'agit même du niveau le plus élevé depuis le début des mesures d'aide à l'embauche en 2010, relève le prestataire de services RH.