Les influenceurs comptant entre un million et un million et demi d'abonnés sur Instagram créent le plus grand impact lorsqu'ils promeuvent une marque, selon une étude menée par la KU Leuven, la Goethe University Frankruft et la Frankfurt School of Finance & Management. Les influenceurs ayant plusieurs millions d'abonnés ne créent pas forcément un impact plus important pour les marques.

Le marketing d'influence, dans lequel les marques proposent de la publicité sur les réseaux sociaux via des utilisateurs populaires, gagne de plus en plus de terrain en tant qu'alternative à la publicité traditionnelle. Les chercheurs ont voulu savoir si différents types d'influenceurs ont un impact différent. Les marques ne regardent pas seulement le nombre de vues, mais elles veulent également que les publications soient aimées ou commentées.

Pour ce faire, les chercheurs ont examiné environ 800 campagnes marketing sur Instagram impliquant 1.700 influenceurs en combinant de l'oculométrie et des méthodes de recherche qualitatives. L'équipe d'Alexander Edeling (KU Leuven), Simone Wies (Goethe Universiteit Frankfurt) et Alexander Bleier (Frankfurt School of Finance & Management) estime que l'impact le plus important se trouve chez les influenceurs ayant entre un million et un million et demi d'abonnés. Ceux-ci représentent un équilibre idéal entre une grande portée et un lien fort avec les abonnés, donc les potentiels clients des marques. L'étude montre aussi que les campagnes dans lesquelles les influenceurs sont autorisés à travailler avec la marque elle-même, et n'ont pas à adhérer à un message prédéfini, avaient un plus grand impact. En travaillant avec des marques plus petites et moins connues, l'influenceur apparaît plus authentique et suscite davantage d'interactions.

