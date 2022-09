Alors que la population salariée a augmenté d'1,1% au deuxième trimestre de cette année, le nombre d'indépendants a, lui, enregistré une hausse de 12%, ressort-il des nouveaux chiffres de Statbel, l'office statistique belge, établis sur la base de l'Enquête sur les forces de travail (EFT). Le marché du travail est par ailleurs resté favorable par rapport à la même période l'an dernier.

Au deuxième trimestre, 71,4% des 20-64 ans étaient ainsi au travail, contre 71,9% au premier trimestre et 70,5% au deuxième trimestre 2021. Le taux de chômage des 15-64 ans a enregistré une légère hausse par rapport au trimestre précédent, de 5,4% à 5,7%, mais diminue par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, lorsque ce chiffre était encore de 6,2%.

Au sein de la population de 15 ans et plus, l'emploi général a progressé de 2,6% entre les deuxièmes trimestres de 2021 et 2022 (pour s'établir à un total juste en deçà de 5 millions de personnes), mais l'évolution diffère fortement entre les salariés (+1,1%) et les indépendants (+12%).

Quelque 81.000 indépendants (à titre principal) se sont en effet ajoutés, pour un total désormais de 758.000, contre seulement 45.000 salariés (4,198 millions de salariés au total en Belgique). On ne tient ici pas compte d'un éventuel deuxième emploi, précise Statbel.

La plupart des indépendants (64%) vivent en Flandre. Le nombre de travailleurs sous ce statut y a augmenté de 65.000 personnes entre le deuxième trimestre 2021 et celui de 2022 (+16%). En Wallonie, la hausse a été moindre (+15.000 ou +8%) et, à Bruxelles, le nombre d'indépendants est resté pratiquement inchangé.

Au sein de la population salariée, Statbel constate également une différence d'évolution entre les salariés du secteur privé, d'une part, et ceux du secteur public, d'autre part: le taux d'emploi de ces derniers a diminué de 4,5% alors que celui des travailleurs du privé a augmenté de 3,1%.

