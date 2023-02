Une dernière étude de l'ONG Transport&Environment accuse des marques de voitures hybrides de dépasser largement les niveaux d'émissions annoncés.

Une fois de plus, les voitures hybrides sont accusées de ne pas respecter leurs promesses environnementales. L'ONG Transport&Environment (T&E) a publié une étude sur trois modèles, montrant un écart parfois très grand entre les émissions théoriques, selon les normes WLTP, et celles produites lors de parcours en ville et sur un trajet maison-bureau. "Trois modèles hybrides rechargeables, une BMW série 3, une Peugeot 308 en une Renault Mégane, émettent plus que ce qui est annoncé sur la route, et ce avec une batterie totalement chargée au départ" indique un communiqué publié par T&E.Jusqu'à 3 fois plus d'émission de CO2La BMW a émis, dans ce test, 3 fois plus de CO2 que les données standardisées, la Peugeot et la Renault ont émis respectivement 20% et 70% de plus, sur un trajet de 55 km.Ce genre d'accusation n'est pas nouveau. Cela fait plusieurs années que les vertus environnementales des véhicules hybrides rechargeables sont contestées. En principe, ils permettent de rouler sans émettre de CO2 en utilisant un moteur électrique, jusqu'à ce que la batterie s'épuise, et cède le relais à un moteur à carburant. Les autonomies promises sont souvent moindres dans la conduite réelle. Il arrive aussi que des automobilistes ne rechargent pas régulièrement le véhicule.Ventes en croissance en 2022Les véhicules hybrides rechargeables connaissent en Belgique une croissance (+3,7% dans les immatriculations), principalement pour des raisons fiscales. Elles bénéficient encore d'une déduction avantageuse. Depuis 2023, toutefois, le carburant consommé n'est plus déductible qu'à 50%, pour encourager la conduite électrique. Ils sont aussi chers que des voitures électriques, mais ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. La chasse aux bornes, surtout sur les longs trajets, dissuade une partie des automobilistes de passer à l'électrique à batterie.Plus aucun avantage fiscal à partir de 2027D'autres pays continuent à attribuer des avantages fiscaux aux hybrides au motif qu'ils seraient plus favorables à l'environnement, comme l'indiquent les consommations et les émissions mesurées sur la base des normes WLTP. La Belgique a une approche particulière. La fiscalité favorise les autos hybrides rechargeables en raison de leurs émissions théoriques favorables. Après 2027, virage à 180 degrés : les voitures hybrides ne seront même plus déductibles du tout, comme toutes les autos à carburant, seules les autos zéro émission seront encore bénéficiaires des avantages fiscaux des voitures de société.