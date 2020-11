Les géants du numérique sont aussi puissants que les Etats et sont leurs "adversaires", a estimé mercredi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire qui veut les taxer autant que les entreprises françaises.

"Les géants du numérique, ce sont aujourd'hui les adversaires des Etats", a-t-il déclaré au micro de Radio Classique en référence en particulier à Amazon, mais aussi à Facebook, Google, Apple et Twitter.

"L'un des plus grands défis du 21e siècle (...) c'est l'émergence de géants du numérique qui sont aussi puissants que des Etats, aussi puissants financièrement, aussi puissants technologiquement, aussi puissants en termes commerciaux", a expliqué le ministre français.

Il a rappelé son combat "pour que ces géants du digital soient taxés au même niveau que les entreprises françaises", se félicitant que cet objectif soit "relayé désormais par la Commission européenne".

"Ce combat, nous le gagnerons", a assuré M. Le Maire pour qui "la question de la lutte contre les géants du numérique est une question non pas simplement économique, elle aussi politique, sociale et financière".

Les 137 pays membres de l'OCDE ont échoué en octobre à trouver un accord sur la fiscalité des grandes entreprises du numérique avant la fin 2020, en raison notamment du blocage des discussions par les Etats-Unis.

M. Le Maire a dit en septembre espérer qu'une solution européenne puisse être trouvée l'an prochain.

Et attendant la France a mis en place une taxation à 3% sur le chiffre d'affaires de ces grands groupes qui ont pour habitude de consolider leurs bénéfices dans les pays à la fiscalité la plus avantageuse, comme par exemple l'Irlande.

