Ereintée pour son comité de direction exclusivement masculin depuis le départ de Marcia De Wachter (c'est toujours le cas puisque le mandat de Tim Hermans a été renouvelé), la Banque nationale de Belgique (BNB) voit par contre son conseil de régence, qui est composé du gouverneur, des directeurs et de 14 régents, devenir majoritairement féminin. En effet, après notamment le départ de Fabienne Bister et de Marjan Maes, la BNB annonce la nominations de trois femmes et deux hommes en vue de l'assemblée annuelle du 17 mai: Thierry Bodson (FGTB), Georges Van Keerberghen (Boerenbond), Géraldine Thiry (Ichec), Louise Fromont (ULB) et Helga Coppen (SERV). Le conseil de régence est principalement un lieu d'échanges mais il est compétent, entre autres, pour le budget et les statuts de la banque.