Le Conseil supérieur de l'emploi dispose d'un nouveau rapport sur la situation des femmes sur le marché du travail.

Par rapport à leurs collègues masculins, les femmes sont toujours payées 8,5 % de moins et leurs pensions sont toujours inférieures de 26 %. Leurs chances de promotion sont moindres et le taux d'emploi des femmes est inférieur de 8 points de pourcentage... Sans parler de l'éternel dilemme qu'elles doivent toujours trancher entre une carrière et une famille. Il y a donc encore du travail sur la planche avant de pouvoir parler de réelle égalité des chances. Toutefois, la position des femmes sur le marché du travail s'est considérablement améliorée au cours des dernières décennies. "Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des talents féminins dans un marché du travail déjà sous tensions", déclare Steven Vanackere, vice-président du Conseil supérieur de l'emploi, qui publie aujourd'hui un rapport concernant la participation des femmes sur le marché du travail.Les femmes en tête au départ mais en queue de peloton à l'arrivéeLes femmes, cependant, sont plus intelligentes, selon les statistiques objectives. Elles obtiennent de meilleurs résultats à l'école, ont un niveau d'éducation plus élevé et trouvent donc plus rapidement un emploi que les hommes. "Mais cet avantage sur le marché du travail disparaît dès que la situation familiale change et que la parentalité arrive. Les femmes ne rattrapent plus alors cet écart. Cette meilleure situation au départ ne fait qu'aggraver la position de faiblesse des femmes sur le marché du travail par après", déclare Steven Vanackere. Cependant, il y a eu d'indéniables progrès. Le marché du travail s'est fortement féminisé. En 1995, à peine la moitié des femmes travaillaient, aujourd'hui elles sont deux tiers à avoir un emploi. Bien sûr, cela signifie aussi qu'une femme sur trois ne travaille toujours pas ou ne cherche pas d'emploi. "Nous avons fait beaucoup de progrès au cours des 25 dernières années. Beaucoup de choses ont changé en une génération", déclare Steven Vanackere.L'écart entre le taux d'emploi des hommes et celui des femmes s'est également considérablement réduit. Cet écart est passé de 24 points de pourcentage en 1995 à 8 points en 2021, alors qu'en Europe, il est encore de 11 points en moyenne. Pourtant, cela inclut un important bémol. Ce bon résultat de la Belgique est plutôt dû à une stagnation du taux d'emploi masculin, contrairement au reste de l'Europe, où le taux d'emploi a continué d'augmenter également chez les hommes.Par conséquent, l'augmentation du taux d'emploi des femmes n'est pas seulement une question de traitement équitable et d'égalité des chances. "C'est aussi une question d'efficacité. Dans un marché du travail sous tensions, avec de nombreux postes vacants pour lesquels on ne trouve pas de travailleur, il est impératif que nous utilisions tous les talents disponibles", déclare Steven Vanackere. "Nous ne pourrons arriver au taux d'emploi de 80 % comme souhaité uniquement si le taux d'activité des femmes augmente également de manière substantielle", déclare Pierre-Yves Dermagne, qui préside le Conseil supérieur de l'emploi en tant que ministre fédéral de l'économie et du travail.Même si la position des femmes sur le marché du travail s'est nettement améliorée au cours de ces dernières années, cette moyenne cache encore la précarité des groupes vulnérables. "L'emploi des personnes ayant eu une scolarité plus courte ou issues de l'immigration reste très en retrait par rapport à la moyenne. Dans ces groupes plus vulnérables, le taux d'inactivité des femmes est encore plus élevé. L'écart entre travail des hommes et des femmes est trois fois plus élevé chez les personnes ayant une scolarité courte que chez celles ayant une scolarité plus longue. Que les entreprises se tirent une balle dans le pied en nommant trop peu de femmes est leur affaire. Sur le plan social, le fait que cet écart reste particulièrement important parmi les groupes vulnérables est bien pire. Pensez aux femmes peu qualifiées issues de milieux non-européens. Là, le taux d'inactivité atteint 70 %. La Belgique fait moins bien que l'Europe", déclare Steven Vanackere.Le "choix" de la famille torpille les carrières des femmesLe retard des femmes sur le marché du travail est-il le résultat de choix personnels faits de concert par des adultes ou bien est-il dû à des structures archaïques, telles que le rôle des genres et les attentes sociales qui y sont liées, et qui sont encore profondément ancrées dans la société, au détriment des possibilités de travail des femmes ? "Nous avons débattu vigoureusement du mot "choix" devant la Cour suprême et l'avons mis entre guillemets. Lorsque des "choix" sont faits au sein d'un couple, pour déterminer qui s'occupera principalement des enfants, le partenaire le moins rémunéré est souvent choisi. C'est encore souvent la femme de la famille", explique Steven Vanackere."De cette manière, les causes et les conséquences de cette baisse du taux d'activité des femmes se renforcent mutuellement", explique Maud Nautet, économiste à la Banque nationale et l'un des auteurs de l'étude. "Nous constatons que les femmes sont encore le plus souvent responsables de l'éducation des enfants et de la gestion du ménage. Pourtant, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée continue de poser un dilemme principalement aux femmes et non aux hommes. Sur le marché du travail, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel. Elles sont également plus susceptibles d'interrompre leur carrière ou de réduire leur temps de travail. Ces décisions les conduisent à des emplois offrant moins de possibilités ou moins bien rémunérés. Les normes et les stéréotypes de genre continuent donc à jouer un rôle important dans les décisions familiales, souvent au détriment de la carrière des mères."Pendant un temps, la pandémie semblait avoir provoqué un revirement dans les esprits. "Mais nous sommes rapidement retombés dans nos vieilles habitudes. Les hommes sont encore relativement peu présents dans les tâches au sein du foyer. Les femmes consacrent près de 16 heures de plus par semaine à la garde des enfants et aux tâches ménagères. L'équilibre vie familiale et vie professionnelle n'est pas encore à l'avantage des femmes", déclare Steven Vanackere.Travailler moins, moins de promotion, salaire moindre, pension moindreLe travail à temps partiel est souvent la solution pour concilier travail et famille, surtout lorsqu'il y a des enfants. Le taux d'emploi des femmes a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, précisément parce que beaucoup de femmes ont commencé à travailler à temps partiel. Aujourd'hui, quatre travailleurs à temps partiel sur cinq sont des femmes. "Toutefois, le travail à temps partiel n'est pas un travail de moindre qualité. Nous avons un marché du travail qui n'est pas très mobile. Les personnes ne bougent que très peu entre les statuts, entre les secteurs ou entre les régions. Le type de marché de travail qui est le nôtre joue donc en défaveur des groupes les plus vulnérables. Et justement le travail à temps partiel peut aider à établir une passerelle vers le marché du travail", déclare Steven Vanackere.L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes se réduit, mais n'a pas encore disparu. Le salaire brut comparable des femmes était inférieur de 8,5 % à celui des hommes en 2020, selon l'Institut pour l'égalité des sexes. "En utilisant une méthodologie harmonisée, Eurostat estime l'écart salarial brut à 5,3 % en 2020. À ce titre, la Belgique est l'un des meilleurs élèves d'Europe. Les différences entre les sexes s'accumulent au cours d'une carrière et se traduisent également par des pensions plus faibles pour les femmes. En 2021, l'écart de pension entre les hommes et les femmes était de 26 %", indique Maud Nautet.Les salaires moins élevés sont également une conséquence des choix professionnels et sectoriels. "L'écart entre les sexes est également sectoriel. Les femmes font des choix éducatifs différents et sont plus susceptibles de se spécialiser dans l'enseignement, les soins de santé et les services aux personnes. Les hommes sont plus susceptibles de choisir l'industrie manufacturière, la construction, les transports ou l'informatique. Les femmes sont ainsi surreprésentées dans les secteurs où les salaires sont relativement faibles", explique Steven Vanackere.La discrimination se répercute également sur la progression au cours de la carrière, les femmes ayant moins de chances d'être promues. "Seuls 14 % des postes de direction sont occupés par une femme. Parmi les sociétés européennes cotées en bourse, seuls 8 % des PDG sont des femmes. Au niveau des conseils d'administration, la part des femmes n'est que de 21 %. En Belgique, ces pourcentages sont encore plus bas. Ici, seulement 6 % des PDG sont des femmes et seulement 14 % des postes au sein des conseils d'administration sont occupés par une femme", explique Maud Nautet."Et qu'est-ce que la Banque nationale, dont le comité exécutif de six membres est entièrement masculin, fait dans ce domaine", s'interroge Steven Vanackere, sous-gouverneur et membre du conseil d'administration de la Banque nationale. "En matière de recrutement et de promotion, nous visons à ce qu'au moins 40 % des postes soient occupés par des femmes. Nous avons réussi dans le recrutement, mais pas encore pour les promotions. Cela a également à voir avec les "choix" que les gens font autour de leur situation familiale. Nous sommes nous aussi confrontés à des stéréotypes sociaux. La banque ne peut bouger que si la société bouge également", déclare Steven Vanackere.Qu'est-ce qui doit changer ?Que peut-on ou devrait-on faire pour égaliser les chances ? Le gouvernement et les entreprises ont déjà pris de nombreuses mesures, comme l'imposition de quotas ou l'autorisation du télétravail et d'horaires flexibles. "Mais certaines mesures peuvent avoir un impact négatif sur la carrière", prévient la Cour suprême. "Prendre un congé parental réduit l'expérience professionnelle et la rémunération. Certains employeurs considèrent également le choix du congé parental comme un signal de moindre engagement professionnel."La mise à disposition de services de garde d'enfants suffisants et abordables donne aux femmes la possibilité de continuer de travailler et d'éviter les effets parfois négatifs du congé parental, conseille la Cour suprême. "Les coûts de garde des enfants reste néanmoins un obstacle au travail des personnes à faible revenu", explique Maud Nautet.La Cour suprême veut aller un peu plus loin en bousculant les normes sociales. Cela pourrait se faire, par exemple, en rendant obligatoire le partage du congé parental à part égale entre les parents, afin de mieux répartir l'investissement de chacun dans le travail familial non rémunéré. Ou en plaidant pour des politiques plus transparentes en matière de rémunération et de promotion, afin de lutter contre les écarts et la discrimination dans ces deux domaines.