Les héritiers du fondateur d'Aldi Nord, Theo Albrecht, ont décidé de mettre fin à leur longue lutte de pouvoir. Ils vont mettre en commun leur propriété dans une fondation unique dans laquelle les deux branches de la famille détiendront une participation égale, a annoncé la chaîne de supermarchés discount lundi soir.

Aldi avait vu le jour lorsque les frères Karl et Theo Albrecht avaient repris l'épicerie de leurs parents après la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1960, après un différend sur la vente de cigarettes, ils avaient décidé de suivre chacun leur chemin avec deux groupes indépendants. Ils avaient alors divisé l'Allemagne en une partie nord et une partie sud, Theo poursuivant ses activités avec Aldi Nord, son frère sous l'enseigne Aldi Süd.

C'est au sein d'Aldi Nord qu'une lutte de pouvoir a lieu depuis des années entre les familles des fils de Theo Albrecht : Theo et Berthold. Les héritiers ont à présent décidé d'enterrer la hache de guerre. Aldi Nord sera intégré dans une seule société holding, les deux familles en prenant le contrôle à parts égales. Ils mettent ainsi fin à tous leurs litiges juridiques.

Ensemble, Aldi Nord et Aldi Süd comptent plus de 11.000 magasins dans le monde. Ceux situés en Belgique relèvent d'Aldi Nord.

Aldi avait vu le jour lorsque les frères Karl et Theo Albrecht avaient repris l'épicerie de leurs parents après la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1960, après un différend sur la vente de cigarettes, ils avaient décidé de suivre chacun leur chemin avec deux groupes indépendants. Ils avaient alors divisé l'Allemagne en une partie nord et une partie sud, Theo poursuivant ses activités avec Aldi Nord, son frère sous l'enseigne Aldi Süd. C'est au sein d'Aldi Nord qu'une lutte de pouvoir a lieu depuis des années entre les familles des fils de Theo Albrecht : Theo et Berthold. Les héritiers ont à présent décidé d'enterrer la hache de guerre. Aldi Nord sera intégré dans une seule société holding, les deux familles en prenant le contrôle à parts égales. Ils mettent ainsi fin à tous leurs litiges juridiques. Ensemble, Aldi Nord et Aldi Süd comptent plus de 11.000 magasins dans le monde. Ceux situés en Belgique relèvent d'Aldi Nord.