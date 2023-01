Les exportations d'armes flamandes sous licence ont atteint un nouveau record en 2022, avec des autorisations approuvées pour des montants avoisinant 412 millions d'euros, ressort-il vendredi des rapports mensuels du Service flamand de contrôle des biens stratégiques.

En 2021, la Flandre avait exporté pour un peu plus de 125 millions d'euros, ce qui était déjà un record à l'époque.

Bien que déjà élevée, la somme "réelle" pour l'année 2022 pourrait être encore supérieure, a précisé Diederik Cops, de l'Institut flamand pour la paix (Vlaams Vredesinstituut).

"Certaines licences ont été enregistrées à plusieurs reprises, même si cela ne concerne qu'une seule livraison, explique-t-il, avant de poursuivre. "En raison des limites administratives du système de déclaration, il n'est pas toujours évident de savoir à quelle fréquence certaines licences doivent être comptabilisées". Par ces mots, M. Cops fait notamment référence à un dossier de 102 millions d'euros concernant le développement d'un avion de combat, apparaissant plusieurs fois dans les rapports.

Il continue en expliquant que "nous nous attendions à une telle augmentation". "Elle est le résultat des budgets de la Défense qui sont en augmentation depuis 2015-2016. Les programmes d'investissement qui ont été lancés à l'époque, par exemple dans le F-35, commencent à se refléter maintenant dans les licences d'exportation", a-t-il souligné.

"Cette augmentation rapide du budget de la Défense deviendra une réalité pour les années à venir", affirme-t-il encore. Pour lui, le programme d'investissement des avions F-35 "se poursuivra pendant des décennies", puisque des entreprises belges produisent des pièces pour les trains d'atterrissage et les empennages horizontaux de ces avions, construits par le groupe américain Lockheed Martin.

Toujours d'après M. Cops, la guerre en Ukraine n'a pas encore eu d'effet majeur sur les exportations d'armes flamandes, même si la Flandre y a exporté des gilets pare-balles et des vêtements de protection. "Cela n'a représenté que quelques centaines de milliers d'euros", note-t-il.

Cependant, le conflit a poussé de nombreux pays à revoir à la hausse leur budget de la Défense, ce qui aura probablement un impact. "Nous mesurerons l'effet de ces investissements d'ici quelques années dans les statistiques", a conclu M.Cops.

Le commerce d'armes flamandes est surtout spécialisé dans l'exportation de technologies telles que des pièces d'avions, de véhicules et d'autres équipements, généralement destinés à des entreprises de défense étrangères.

