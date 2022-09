Le marché du travail est aujourd'hui à l'avantage des employés, qui démissionnent plus facilement et ont une idée très précise de ce qu'ils veulent (et ne veulent pas). Voici une liste des erreurs à ne pas commettre si vous recrutez.

Les employeurs ont-ils les bonnes méthodes lorsqu'ils recherchent leurs futurs salariés ? C'est la question que pose Passport-Photo.Online, qui a sorti une étude sur les erreurs que les employeurs commettent le plus souvent lorsqu'ils cherchent les candidats idéals sur le réseau social professionnel LinkedIn.

La plateforme a ainsi sondé environ 1 000 professionnels aux Etats-Unis afin de découvrir quelles sont ces "erreurs fatales", dans le but "d'aider les entreprises à calibrer leurs efforts de recrutement".79% des professionnels actifs ont une opinion positive ou très positive des employeurs qui les contactent sur LinkedIn au sujet d'une opportunité d'emploi. Passport-Photo.Online a donc identifié sept raisons principales pour lesquelles les professionnels ignorent néanmoins les messages des recruteurs sur LinkedIn. 58% des sondés répondent que le message est trop générique (un texte standard du type "J'ai un travail extraordinaire que vous allez adorer"); 57%, que l'offre d'emploi ne correspond pas à leur niveau d'expérience, de compétences ou à leur trajectoire de carrière; 55%, que l'entreprise est peu présente sur LinkedIn; 52% que le recruteur utilise trop de mots à la mode ou de jargon d'entreprise; 51% qu'il y a trop erreurs grammaticales dans le message d'approche. Autre problème: le "ghosting", c'est-à-dire quand un employeur ne donne plus de nouvelles sur le recrutement et devient injoignable. 73% des employeurs admettent ouvertement avoir "ghosté" un candidat au cours de l'année écoulée, selon une étude récente d'Indeed.Comme attendu, l'étude révèle que 62% des candidats à l'emploi ont une attitude négative ou très négative à l'égard des entreprises qui les "ghostent" sur LinkedIn. Et 63% des personnes interrogées ont déclaré qu'il était probable ou très probable qu'elles évitent de postuler à des emplois auprès d'employeurs coupables d'une telle manipulation.La plateforme explique que la plupart des candidats passent en moyenne 49,7 secondes sur une offre d'emploi avant de cliquer. Pour découvrir les raisons pour lesquelles les candidats cliquent ou pas, les chercheurs ont demandé à ces derniers quels détails de l'annonce d'emploi les employeurs doivent fournir sur LinkedIn pour les inciter à postuler. Ainsi, 69% d'entre eux répondent l'intitulé du poste; 62% le lieu de travail; 61% le résumé du poste (c'est-à-dire de brèves informations sur les activités de l'entreprise et le rôle); 58% le type d'emploi (à distance, sur place ou hybride); 58% les avantages sociaux; 54% les fonctions principales; 53% les compétences et expériences essentielles requises; 42% les compétences extras/extras précieuses.Enfin, 95% des participants à l'enquête pensent que les employeurs devraient également inclure une fourchette de salaire dans les offres d'emploi. 69% déclarent également qu'il est probable ou très probable qu'ils ignorent les offres d'emploi sur LinkedIn sans fourchette de salaire. Cependant, selon les données de l'enquête SHRM 2021, seuls 12% des offres d'emploi contiennent des informations sur le salaire.Pour conclure, la plateforme a voulu savoir ce que les demandeurs d'emploi pensaient des organisations qui utilisent un langage sexiste ou discriminant envers l'âge dans les offres d'emploi sur LinkedIn, précisant que ces deux types de langage restent répandus. Sans surprise, 47% des sondés ont une impression négative de ce type de langage.Aurore Dessaigne