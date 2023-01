La maturité numérique des entreprises wallonnes a globalement évolué de façon positive au cours de ces deux dernières années, révèle le baromètre 2022 de l'Agence du numérique.

Sur les quatre axes qui composent ce baromètre de maturité numérique, trois sont en progression: les axes "Infrastructure", "Processus" et "Stratégies". Le recul de l'axe "Organisation" est lié à l'élargissement des thématiques prises en compte et à la baisse des indicateurs liés à la formation, fortement impactés par le Covid-19, souligne-t-on. Pour la première fois, le baromètre intègre les entreprises de l'économie sociale et celles-ci obtiennent des résultats équivalents aux autres entreprises, voire supérieurs dans certains domaines.

"Il est remarquable de constater que trois des axes de maturité numérique des entreprises wallonnes évoluent très positivement, avec des progrès significatifs sur des indicateurs-clés (cloud computing, télétravail, perception du numérique par les patrons, présence en ligne, digitalisation des processus, ...). Mais il y a également des points d'attention, parmi lesquels notamment l'accès à la fibre optique, la cybersécurité, où les entreprises sont encore trop passives, la formation ou encore la vision stratégique", souligne Benoit Hucq, directeur général de l'Agence du numérique, cité dans un communiqué.

Alors que le baromètre montre également que la taille et le secteur d'activités sont des facteurs déterminants pour le niveau de maturité numérique des entreprises, le ministre wallon en charge du Numérique, Willy Borsus, annonce une accélération et une amplification de l'approche par secteurs, "au travers des programmes Digital Commerce, Industrie du Futur ou encore Agriculture du Futur, et par technologies transversales stratégiques, comme l'Intelligence artificielle, la connectivité très haut débit ou la cybersécurité". Autant de programmes qui bénéficient de moyens importants au travers du Plan de relance de la Wallonie.

