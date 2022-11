Elles doivent toutefois poursuivre leur effort: les montants engagés pour réduire les émission de CO2 ne représentent que 10% du total des investissements.

Entre les mois d'avril et de juillet 2022, la Banque européenne d'investissement (BEI) a interrogé environ 13.000 entreprises des deux côtés de l'Atlantique pour savoir comment elles avaient surmonté les divers chocs auxquels elles avaient été soumises. De cette étude, il ressort que les entreprises européennes ont affronté le covid bien mieux que ce que l'on aurait pu escompter. Elles semblent aussi avoir pris à bras-le-corps le problème du réchauffement climatique.

...

Entre les mois d'avril et de juillet 2022, la Banque européenne d'investissement (BEI) a interrogé environ 13.000 entreprises des deux côtés de l'Atlantique pour savoir comment elles avaient surmonté les divers chocs auxquels elles avaient été soumises. De cette étude, il ressort que les entreprises européennes ont affronté le covid bien mieux que ce que l'on aurait pu escompter. Elles semblent aussi avoir pris à bras-le-corps le problème du réchauffement climatique. D'abord, le choc très inégal du covid. En fait, en Europe, 33% des entreprises ont gagné de l'argent grâce à l'épidémie (elles sont même 40% aux Etats-Unis), 38% en ont perdu mais s'attendent désormais à retrouver à la fin de cette année au moins leur niveau de chiffre d'affaires de 2019, si pas plus, et 6% disent n'avoir pas été affectées. Mais il y en a, bien sûr, pour qui cela a été plus difficile: 13% des entreprises de l'Union européenne n'auront pas encore récupéré à la fin de cette année ce qu'elles ont perdu, et 11%, qui n'avaient pas été touchées par le covid, ont été affectées par d'autres chocs ces deux dernières années, comme la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Debora Revoltella, la chief economist de la BEI, souligne que "51% des entreprises ont été affectées par la pandémie, mais une grande partie ont pu se reprendre et afficher des ventes au moins égales à celles de 2019. Cela est dû en partie au rebond de la demande avec la reprise qui a suivi la pandémie, mais aussi aux mesures de soutien des gouvernements. Des mesures qui ont généralement correctement ciblé les entreprises. Les aides se sont surtout centrées sur les entreprises qui en avaient le plus besoin", se réjouit la chief economist. Debora Revoltella pointe un autre élément positif: "Nous voyons ces dernières années que les firmes européennes ont entrepris de se transformer. Ces transformations se focalisent sur la digitalisation mais aussi sur les moyens de faire face aux disruptions des flux commerciaux". Près de 90% des entreprises de l'UE sont confrontées, depuis 2021, à des perturbations liées au commerce international, et 60% d'entre elles disent avoir pris des mesures pour accroître leur résilience sur ce point. Transformation aussi en raison du changement climatique. "Environ 90% des entreprises de l'UE ont déjà pris des mesures à cet égard, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Environ 57% des entreprises investissent dans l'efficacité énergétique, 64% dans la réduction des déchets et le recyclage, et 32% dans de nouveaux secteurs d'activité et technologies moins polluants." Mais les entreprises européennes peuvent mieux faire: l'investissement pour réduire les émissions de CO2 ne représente que 10% de l'investissement total des entreprises, observe la BEI. L'institution note aussi que, lors de la pandémie, les entreprises européennes ont comblé une partie de leur retard dans l'adoption de technologie numérique de pointe. Mais le gap technologique entre les Etats-Unis et l'Europe subsiste. Un sujet que nous traitons d'ailleurs en pages 39 à 41 de ce magazine.