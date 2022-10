Les discounters Aldi et Lidl voient leur part de marché augmenter à mesure que l'inflation s'envole, ressort-il d'une enquête menée par le premier cet été. Selon Aldi, elle se compte en plusieurs points de pourcentage.

Au cours de l'enquête, 1.000 Belges ont été interrogés. Il en ressort que les consommateurs du Plat pays sont moins fidèles qu'en temps normal à leur supermarché habituel et qu'ils recherchent plutôt les bonnes affaires en termes de prix. La moitié des sondés dit combiner plus régulièrement qu'avant plusieurs magasins tandis qu'un quart dit avoir complètement changé d'enseigne de référence. Les grands gagnants de ce chamboulement de pratiques semblent être les discounters Aldi et Lidl. Près de trois personnes interrogées sur cinq affirment y faire leurs emplettes plus souvent qu'avant, surtout les jeunes. L'enquête révèle également que 10% des sondés qui n'avaient jamais mis les pieds dans une de ces deux enseignes y vont désormais.