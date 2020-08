Les deux spécialistes belges de l'animation audiovisuelle ont décidé d'unir leurs forces pour plus d'efficacité et une meilleure gestion des coûts.

Créées toutes les deux suite à un partenariat entre la RTBF et le groupe Dupuis et logées toutes deux dans les mêmes locaux de la rue Destrée à Charleroi, les sociétés Dreamwall et Keywall seront désormais regroupées au sein de la seule Dreamwall. Media Solutions s'occupera de tout ce qui touche à l'habillage des émissions TV (décors, réalité augmentée, production de bulletins météo, etc.). Elle est très active en Belgique, en France mais aussi en Afrique et en Asie. Animation regroupera les activités dans les séries TV, les documentaires et les longs métrages. Elle termine d'ailleurs une série d'aventures en 3D des Schroumpfs.