Les détaillants de mode espèrent un "vrai hiver" d'ici aux soldes

D'après une enquête du Syndicat neutre pour indépendants (SNI), les stocks de vêtements et chaussures des détaillants de mode sont environ 4% plus importants que l'an passé. "En raison du temps trop doux en automne, les articles typiques de l'hiver tels que les pulls à col roulé, les grosses vestes, les bottes, etc. sont encore en stock. Pour que les soldes soient un succès, les commerçants espèrent un vrai hiver", commente samedi l'organisation interprofessionnelle.