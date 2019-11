Les contours parfois flous de la "car policy"

Les voitures de société font l'objet d'un contrat de mise à disposition de plus en plus précis, connu sous le terme de "car policy". Il vise à ce que le salarié utilise l'auto de la manière la plus prudente possible. Certaines clauses sont discutées, voire discutables.

© GETTY images

Le sujet est délicat, mais incontournable. La car policy, ou convention de mise à disposition d'un véhicule, réunit les conditions d'utilisation des voitures de société. " Le terme regroupe deux aspects : le type de véhicule proposé selon le niveau du personnel, et aussi, d'un autre côté, le conditions d'utilisation du véhicule, la responsabilité du salarié, indique Guido Savi, consultant en automobile. Les PME sont plus réticentes, mais ce document les protège. Il en faudrait une pour les entreprises à partir de trois véhicules. " Elle évite aussi au salarié de découvrir des règles, des limitations et des obligations qui n'étaient pas explicites.

