Les conseils de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde

Devant une assemblée pleine à craquer, à l'Economic Club de Washington, Jeff Bezos n'a pas réellement divulgué d'informations concernant le lieu du second siège d'Amazon, (qui doit être révélé d'ici la fin de l'année) comme tout le monde s'y attendait.

L'homme le plus riche du monde (dont la fortune est estimée à plus de 160 milliards de dollars), en a plutôt profité pour donner quelques conseils. Pas de "grandes révélations", bien sûr, mais plutôt des petits "trucs et astuces" sur son style de vie de dirigeant.

"Pas de réunion tôt le matin!"

Le CEO d'Amazon parle d'abord de l'importance du sommeil, une base essentielle. "Je me couche tôt et je me lève tôt", dit-il dans des propos relayés par le Wall Street Journal. "Huit heures par nuit est une bonne moyenne, et j'aime bien prendre mon temps le matin".

Trois bonnes décisions par jour

Faire des réunions tôt le matin ? Pas une bonne idée, pour Jeff Bezos, qui précise qu'il ne programme jamais une réunion "avant 10 heures du matin". Entre 10h00 et 12h00, il s'agit de meetings "à haut QI". Et d'ajouter que "prendre trois bonnes décisions par jour" est suffisant. Le patron d'Amazon précise aussi qu'il prend toutes ses décisions fortes "avant 17h00".

Important, le cours de la Bourse?

Autre conseil : ne pas regarder le cours de la Bourse. Alors qu'Amazon a récemment dépassé les 1.000 milliards de capitalisation boursière, Bezos "ne consacre aucun temps à regarder la Bourse".

"Je ne me sens pas 30% plus intelligent si le cours monte de 30% en un mois", raconte-t-il. "Il ne faut jamais passer du temps à regarder le cours de la Bourse". Et c'est l'homme le plus riche du monde qui le dit.