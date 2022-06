Volvo Belux propose un nouveau service original: un réseau de bornes de recharge rapide pour voitures électriques, installées directement chez les concessionnaires.

Le réseau compte actuellement six stations en Belgique et se développera progressivement. Ces bornes délivrent jusqu'à 175 voire 200 kW de puissance.

...

Le réseau compte actuellement six stations en Belgique et se développera progressivement. Ces bornes délivrent jusqu'à 175 voire 200 kW de puissance. Les points de charge sont ouverts tous les jours, 24 heures sur 24, et accessibles à tous les conducteurs de voitures électriques, quelle que soit la marque. L'accès au lounge de la concession est aussi ouvert à tous, pour par exemple travailler pendant que la voiture charge. Et les clients Volvo bénéficient d'un tarif avantageux. Cette initiative augmente le nombre de bornes pour les usagers, mais ce service apportera aussi des rentrées additionnelles aux concessionnaires. C'est bienvenu car ils gagneront à terme moins d'argent sur le service après-vente, vu que les voitures électriques nécessitent moins d'entretien...