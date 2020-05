Les commerces rouvriront leurs portes le lundi 11 mai, a confirmé la Première ministre Sophie Wilmès. Certaines conditions sont toutefois fixées.

Les commerces rouvriront sous certaines conditions à savoir un client par 10 mètres carrés, pour 30 minutes maximum, et le respect des distances de sécurité. Il sera également fortement recommandé de porter une protection couvrant le nez et la bouche."Faites vos courses seul", a ajouté la Première ministre, avec une exception tolérée pour les enfants de moins de 18 ans, qui pourront être accompagnés d'un parent, ainsi que pour les personnes ayant besoin d'une aide. Il est encore demandé de faire les courses dans une ville "proche" de son domicile.

Les cafés, les bars, les restaurants et les autres lieux festifs, récréatifs, culturels ou touristiques resteront fermés à ce stade. "Les marchés ne pourront pas reprendre non plus à ce stade", a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès à l'issue du Conseil National de Sécurité (CNS).

Un guide pratique et des recommandations aux commerçants disponibles en ligne jeudi Tous les commerces sont autorisés à rouvrir à partir de lundi prochain, a décidé le Conseil National de Sécurité mercredi. Le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique restent d'application. Le port du masque, non obligatoire, est fortement recommandé. Un guide de bonnes pratiques sera mis en ligne demain pour aider les entreprises à préparer leur réouverture. "Ce guide permettra aux secteurs concernés de prendre connaissance, outre des mesures qu'il devra respecter, de toute une série de recommandations élaborées avec les organisations professionnelles, par exemple sur l'organisation concrète de files extérieures aux magasins, l'affichage des règles à l'aide d'un pictogramme qui sera également mis à la disposition des commerçants. En outre, ce guide sera ultérieurement complété par un FAQ (foire aux questions) qui permettra aux commerçants de recevoir des réponses très concrètes à une série de questions spécifiques si cela s'avère nécessaire", commente Denis Ducarme. Le ministre a par ailleurs estimé que le maintien de la fermeture des marchés constituait "une difficulté pour beaucoup d'indépendants". "Il est encore nécessaire d'attendre encore un peu pour assurer la réouverture de ces marchés dans des conditions optimales de sécurité. Le GEES (groupe d'experts chargé du déconfinement, ndlr) continuera à élaborer des mesures d'encadrement qui permettront de prévenir la propagation du virus afin de relancer cette activité tout en assurant la sécurité des maraîchers et de leurs clients."

