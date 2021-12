A quinze jours du lancement des soldes d'hiver, les commerçants n'affichent pas un enthousiasme débordant. La moitié d'entre eux ont encore environ 50% de leurs produits dans les rayons et ne s'attendent pas à un mois de décembre "fantastique", d'après un sondage du Syndicat neutre pour indépendants (SNI) publié dimanche.

"Le climat ambiant n'aide pas avec notamment les restrictions sur l'horeca ou le télétravail", pointe le syndicat. D'après l'enquête, à peine 3 commerçants sur 10 s'attendent à avoir un meilleur chiffre d'affaires qu'en janvier 2021, pourtant déjà en fort recul par rapport à 2020.

"Or, les soldes d'hiver en janvier 2021 avaient été très mauvais, en recul de 40% par rapport à 2020. Nous étions alors encore dans une période de restrictions importantes dans le commerce", détaille le SNI. Cependant, les stocks sont importants: "La moitié des commerces ont encore environ 50% de leurs produits dans les rayons", peut-on lire dans le communiqué. Mais il est vrai que le télétravail a un impact sur l'affluence dans les commerces.

"Les consommateurs ne se déplacent donc plus vers les centres-villes commerciaux, soit par facilité parce qu'ils sont de toute façon chez eux ou par crainte d'une possible contamination", observe le SNI. "Cela explique dès lors que pour 48% des commerçants, le principal concurrent se trouve désormais en ligne", ponctue-t-il. Le coup d'envoi des soldes sera donné le 3 janvier prochain.

"Le climat ambiant n'aide pas avec notamment les restrictions sur l'horeca ou le télétravail", pointe le syndicat. D'après l'enquête, à peine 3 commerçants sur 10 s'attendent à avoir un meilleur chiffre d'affaires qu'en janvier 2021, pourtant déjà en fort recul par rapport à 2020. "Or, les soldes d'hiver en janvier 2021 avaient été très mauvais, en recul de 40% par rapport à 2020. Nous étions alors encore dans une période de restrictions importantes dans le commerce", détaille le SNI. Cependant, les stocks sont importants: "La moitié des commerces ont encore environ 50% de leurs produits dans les rayons", peut-on lire dans le communiqué. Mais il est vrai que le télétravail a un impact sur l'affluence dans les commerces. "Les consommateurs ne se déplacent donc plus vers les centres-villes commerciaux, soit par facilité parce qu'ils sont de toute façon chez eux ou par crainte d'une possible contamination", observe le SNI. "Cela explique dès lors que pour 48% des commerçants, le principal concurrent se trouve désormais en ligne", ponctue-t-il. Le coup d'envoi des soldes sera donné le 3 janvier prochain.