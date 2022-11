Elles seront remplacées par une attraction aquatique unique au monde qui devrait transformer Bellewaerde en parc de référence.

En ce début novembre, les célèbres coccinelles de Bellewaerde, dont les "doubles 8" ont enchanté des générations de petits et de grands, ont cessé leur manège. Les wagons à chenille ont été dételés et quelques privilégiés ont pu acquérir au prix fort (6.200 euros) les rares exemplaires ayant été mis en vente publique au profit de Think Pink, une ASBL qui lutte contre le cancer du sein. Construites en 1981, ces montagnes russes seront remplacées par une nouvelle attraction aquatique unique au monde, selon ses promoteurs. Sa mise en place demandera 10 mois de travaux ainsi qu'un investissement de 16 millions d'euros. D'autres projets parmi lesquels la rénovation du restaurant Carrousel, qui sera transformé en château médiéval, la modernisation de l'habitat des girafes et des zèbres, qui sera chauffé par géothermie, ou encore la construction de deux nouvelles attractions familiales feront du site un gigantesque chantier dans lequel seront investis au total quelque 40 millions d'euros. Fondé en 1954, Bellewaerde était à l'origine un safari park dans lequel Albert Florizoone avait installé sa collection d'oiseaux exotiques, se transformant peu à peu en parc d'attractions. Peut-être le gène était-il familial? Avant la guerre, déjà, Alberic Florizoone, un cousin apiculteur, avait eu l'idée d'ouvrir autour de son usine d'Adinkerke un parc récréatif destiné à mieux faire connaître le produit qu'il fabriquait: du miel, anagramme de ce qui allait devenir Meli. Repris peu avant la fin du siècle par Studio 100, le parc Meli a été rebaptisé Plopsaland. Bellewaerde, de son côté, est depuis 2006 filiale de la Compagnie française des Alpes. Il attire d'ailleurs annuellement 40% de visiteurs originaires du nord de la France. En 10 ans, le groupe compte y investir 100 millions d'euros.