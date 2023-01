Les acheteurs des monomoteurs de Sonaca Aircraft, dont la fabrication a été arrêtée, ont envoyé une lettre aux administrateurs du groupe Sonaca et au ministre Willy Borsus. Ils s'inquiètent pour le futur des avions acquis.

L'arrêt de la production des monomoteurs d'entraînement Sonaca 200, annoncé en mai 2022, crée de gros soucis parmi les clients qui ont fait confiance au groupe wallon. Une lettre a été envoyée aux dirigeants de l'entreprise, aux administrateurs et à Willy Borsu, le ministre de tutelle du groupe dont la Région wallonne est l'actionnaire de contrôle.La fin d'un avion "made in Wallonia"Le groupe Sonaca s'était lancé depuis 2016 dans la production d'avions légers, assemblant des modèles "made in Wallonia" sur le site de l'aérodrome de Temploux. Cette opération devait diversifier les services du groupe, très concentrée dans la sous-traitance des avionneurs Airbus et Boeing. En mai dernier, le conseil d'administration a choisi d'arrêter cette activité en démarrage. Une petite soixantaine d'avions, d'une valeur catalogue autour des 200.000 euros, ont été livrés à leurs clients. La fabrication a été arrêtée fin 2022.Relations "chaotiques et trompeuses"Les clients s'inquiètent des conditions de maintenance des avions acquis, et estiment que les relations actuelles avec Sonaca Aircraft sont "chaotiques et trompeuses." Les soucis portent notamment sur les coûts de maintenance prévus, jugés disproportionnés pour ce type d'avion. Une réunion en téléconférence organisée par Sonaca Aircraft le 14 décembre dernier a créé un certain trouble. "Les participants sont laissés sans aucune information fiable sur le futur des opérations de maintenance fournies pour vos compagnies et qui sont essentielles pour les Sonaca S200 et S201 que nous opérons", indique le courrier.La lettre conteste, en passant, les raisons de l'arrêt de l'activité, la crise du covid, car la demande pour des avions d'entraînement, formant de futurs pilotes, serait en forte hausse. Le groupe a pris cette décision malgré "une croissance significative du transport aérien, actuel et planifié, dans les années prochaines, et une activité intense de recrutement et des centres de formation qui tournent à plein régime", indique le courrier.Une activité déficitaireLors de l'annonce de l'arrêt de la production, le groupe avait promis un suivi de la maintenance des avions vendus. "Le Conseil d'administration de Sonaca s'est réuni ce jour et a décidé de ne plus financer les activités déficitaires de sa filiale Sonaca Aircraft. Un financement a toutefois été octroyé afin de remplir toutes ses obligations et de faciliter la continuité des activités essentielles aux clients, à savoir les services et l'après-vente" indiquait le communiqué publié par le groupe Sonaca, dirigé depuis septembre 2021 par Yves Delatte. Ce dernier a succédé à Bernard Delvaux, qui avait lancé la politique de diversification avec le lancement de Sonaca Aircraft.Le courrier montre cependant que les conditions de cette continuité sont mal accueillies par les clients. L'affaire est embarrassante, car elle met en avant la question de la confiance dans une société wallonne, financée par la Région wallonne, qui se lance dans une activité pour l'abandonner après quelques années.