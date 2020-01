Malgré l'avènement du numérique, de l'apparition de l'impression 3D et le développement rapide de l'intelligence artificielle, les choix d'orientation professionnelle des jeunes de 15 ans des pays industrialisés n'ont que fort peu évolué au cours des 20 dernières années, s'inquiète un rapport de l'OCDE publié mercredi.

Bien qu'ils soient nés au 21e siècle, les ados d'aujourd'hui sont encore massivement attirés par des métiers du 20e siècle, voire parfois du 19e.

Ainsi, sans le savoir, beaucoup de garçons, de même que les jeunes issus de milieux plus défavorisés, se destinent souvent à des métiers à fort risque d'automatisation dans les 10 à 15 ans. Ce risque lié à l'innovation fluctue toutefois d'un pays à l'autre, mais il concerne en moyenne 39% des métiers cités par les jeunes des pays de l'OCDE (idem en Belgique).

L'étude montre par ailleurs peu de changement entre 2000 et 2018 dans le choix des métiers envisagés par les jeunes, lesquels restent pour moitié focalisés sur dix professions à peine. Chez les garçons, c'est le métier d'ingénieur qui est le plus souvent cités (7,7% des répondants), devant celui de business manager (6,7%) et de médecin (6,0%). Pour les filles, c'est la médecine qui suscite le plus de vocations (15,6% des répondantes), devant le métier d'enseignante (9,4%) et celui de business manager (5,0%).

Autre élément inquiétant mis en lumière par l'enquête: un jeune sur cinq dans les pays de l'OCDE n'a pas les idées claires sur les études à entamer pour concrétiser ses rêves professionnels. Et sans surprise, ce sont les jeunes issus de milieux les plus défavorisés qui se trompent le plus à ce sujet.

Face à ces multiples constats, le rapport souligne l'importance d'offrir aux jeunes les bons outils pour leur orientation professionnelle. Il montre à cet égard les -très- fortes disparités qui existent entre pays. Et la Belgique figure ici parmi les plus mauvais élèves de l'OCDE. Ainsi, si plus de 80% des jeunes Danois auront l'occasion de s'entretenir dans leur école avec un conseiller en orientation, ils ne seront que 25% seulement en Belgique à avoir cette opportunité...

