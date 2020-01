Les CEO belges débutent leur fonction relativement tôt, sont très bien formés et restent plus longtemps aux commandes de leur entreprise que leurs collègues étrangers, selon une étude du chasseur de tête Heidrick & Struggles.

Heidrick & Struggles publie une étude annuelle sur les CEO depuis 2011. Cette étude comprend pour la première fois cette année une analyse des CEO des entreprises du Bel 20. Les 21 CEO -le groupe immobilier WDP en compte deux- ont commencé leur carrière plus jeunes, ont fait des études supérieures et sont à la tête de leur entreprise depuis plus longtemps que leurs homologues étrangers. 885 CEO d'entreprises cotées de 15 autres pays ont également été examinés.

Plus d'un tiers (38%) des CEO du Bel-20 ont été nommés avant l'âge de 45 ans. Le Belgique arrive juste derrière la Norvège (44%). L'âge moyen de la nomination est de 47 ans contre 49,6 ans dans les autres pays. Enfin, l'âge moyen des CEO belges est de 55 ans contre 56 ans à l'international.

L'étude montre aussi que les grands patrons belges gardent leur mandat plus longtemps: neuf en moyenne contre six ans à l'international.

Enfin, le niveau de formation des patrons belges est plus élevé. Selon Heidrick & Struggles, 86% des CEO sont diplôme d'études supérieures contre une moyenne de 58%.

