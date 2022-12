Un quart des employés environ vont recevoir un bonus cette année pour leurs prestations effectuées en 2021. C'est une proportion stable par rapport à l'année passée. Le montant de ces bonus augmente par contre de 11% par rapport à celui octroyé l'an dernier, selon un sondage effectué par Acerta. Le montant moyen du bonus s'élève désormais à 5.924 euros.

Le bonus collectif reste le moyen le plus prisé par les employeurs pour récompenser leurs collaborateurs. Un employé sur sept s'est vu octroyer une telle prime collective en 2022. Le montant moyen de ce bonus est toutefois le plus faible parmi les différents types de bonus qui peuvent être accordés: 1.368 euros. Le bonus individuel a été attribué à un peu plus d'employés cette année (+3,6%) que l'an dernier. Au total, 6,51% des employés en ont bénéficié. La valeur moyenne du bonus salarial est désormais supérieure de 11% à celle de 2021 et atteint 4.791 euros. La popularité des warrants poursuit sa chute, avec 6,16% des employés bénéficiaires de warrants en 2022, soit 6% de moins que l'année dernière. Le montant moyen a toutefois augmenté de 13% pour atteindre 13.065 euros.