Les Belges ont déjà dépensé 7,89 milliards d'euros en ligne en 2018

D'après Sofie Geeroms, la directrice managériale de BeCommerce, 18% des dépenses belges se font en ligne. "Les chiffres du troisième trimestre montrent une différence entre les trois Régions du pays. La Flandre a connu une importante augmentation (9%) par rapport à la Wallonie et Bruxelles (5%).

De juillet à septembre 2018, les Belges ont dépensé en moyenne 367 euros sur internet.

Selon la fédération, les consommateurs utilisent de plus en plus leur smartphone pour opérer leurs achats en ligne, même si l'ordinateur portable reste le moyen le plus populaire.