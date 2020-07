Les Belges ont acheté pour 2,6 milliards d'euros dans l'e-commerce étranger l'année dernière, selon une étude de Cross-Border Commerce Europe, la plateforme qui stimule l'e-commerce transfrontalier en Europe. La Belgique se place à la huitième place sur les seize pays participants d'Europe occidentale et de Scandinavie interrogés.

La Belgique tient une place stable dans le classement. "La position eRank de la Belgique est stable en 2019 par rapport à 2018 et obtient de bons résultats en terme de confiance des consommateurs dans le commerce électronique transfrontalier. Mais celle-ci n'est pas encore spontanément convertie en achats transfrontaliers. La Belgique représente 2,6 milliards d'euros, en hausse de 18% par rapport à 2018, des ventes transfrontalières pour une part de marché de 26,5%."

Les Belges achètent principalement en ligne auprès de marques comme Zalando, Zara, H&M, Amazon, Wish et AliExpress, ainsi que chez leurs voisins du nord comme Bol.com et Coolblue.

Le Luxembourg se situe en première place. Tandis que l'Allemagne devient le leader des pays générant les meilleures boutiques en ligne et Marketplaces, selon les résultats.

