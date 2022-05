La crise sanitaire n'a visiblement pas freiné l'enthousiasme des entrepreneurs belges, à en croire la Fédération du notariat qui partage les chiffres de créations de sociétés.

Sur les 12 derniers mois (du 30 avril 2021 au 1er mai 2022), 39.700 nouvelles entreprises ont été créées, soit 5 % de plus que l'année précédente. Si la Wallonie affiche la plus grosse augmentation (+7,3 %, contre +5,5 % en Flandre), une analyse détaillée montre toutefois que le sud du pays est largement derrière en chiffres absolus : 9.005 nouvelles entités en Wallonie contre 25.000 chez nos voisins flamands (qui totalisent 63 % des nouvelles entreprises). A Bruxelles, la Fédération du notariat répertoriait 5.500 nouvelles entités. On notera que ces créations se font majoritairement sous la forme de SRL (96,6 % des nouvelles entreprises).

Ces chiffres réjouissants doivent néanmoins être mis en perspective avec ceux annoncés par le bureau d'analyse Graydon au début du mois de mai : 3.000 entreprises auraient été déclarées en faillite durant les quatre premiers mois de 2022. Soit 45 % d'augmentation en un an.

