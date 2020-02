Une exploitation agricole du Finistère (ouest de la France) a été préventivement confinée en raison d'une "très forte suspicion" de présence du virus du fruit rugueux (ToBRFV) sur des tomates en serre, ont annoncé dimanche les autorités françaises. S'il ne présente pas de danger pour l'homme, il est particulièrement destructeur pour les cultures à haute densité de plantation et très résistant. Des mesures préventives ont déjà été prises en Belgique.

Le virus, qui s'attaque aussi aux poivrons et aux piments, a été observé pour la première fois en Israël en 2014, et a ensuite été trouvé en 2018 sur des cultures de tomate au Mexique, aux Etats-Unis, en Allemagne et en Italie et enfin en 2019 aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Grèce.

Aucun cas n'a été recensé en Belgique, mais des mesures sont déjà en vigueur depuis novembre dernier, comme c'est le cas dans plusieurs pays de l'Union européenne. Les graines en provenance de régions touchées par le virus doivent notamment être testées. Le ToBRFV peut être transmis par simple manipulation, des précautions d'hygiène sont donc essentielles, souligne le centre de recherche de référence de Wavre-Sainte-Catherine (Anvers). Le virus n'a pour l'instant pas d'impact sur le prix des tomates.

