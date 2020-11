Les aéroports européens ont réclamé jeudi à l'UE des mesures urgentes et spécifiques, s'inquiétant de leur situation qui se dégrade avec l'aggravation de la crise du Covid-19.

"Nous tirons déjà nos dernières cartouches et la crise continue à s'aggraver", a déclaré le directeur général d'ACI Europe, Olivier Jankovec, cité dans un communiqué.

L'organisation, qui représente 500 aéroports dans 46 pays européens, avait mis en garde fin octobre contre un risque d'insolvabilité au cours des prochains mois pour près de 200 aéroports régionaux en raison de la faiblesse persistante du trafic aérien liée aux fermetures de frontières et restrictions de circulation face à la nouvelle vague de covid-19.

"Les dépenses de trésorerie des aéroports, déjà à des niveaux insupportables, ne feront que s'accélérer avec de nouvelles pertes d'emplois, en l'absence d'une intervention urgente", indique ACI.

Les aéroports européens demandent notamment que les aides d'Etat aux entreprises puissent être versées jusqu'à fin 2021.

En octobre, Bruxelles a annoncé l'élargissement et la prolongation jusqu'à l'été 2021 de l'assouplissement des aides d'Etat adopté au printemps dernier pour soutenir les entreprises européennes face à la crise du coronavirus.

L'ACI réclame également un plan spécifique pour l'aviation qui permettrait de verser des aides tant que des mesures de restrictions de circulation seront maintenues en Europe.

Le secteur de l'aérien est l'un des plus durement touchés par la crise.

Les coûts fixes pèsent lourdement aussi bien sur les compagnies aériennes qui réclament un deuxième volet d'aides gouvernementales que sur les aéroports qui doivent fermer des infrastructures.

