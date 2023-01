Grâce à une action conjointe du SPF Economie et de l'autorité néerlandaise pour les consommateurs et les marchés, sous l'égide des autorités européennes de protection des consommateurs, les achats effectués via les services Google (comme Flights ou le Play Store notamment) sont désormais plus transparents, se félicite jeudi le SPF Economie.

Selon lui, les consommateurs ne recevaient pas toujours les informations nécessaires lors de leurs achats en ligne par le biais des services Flights, Hotels, Play Store ou Store.

Google a désormais procédé à certaines améliorations qui se traduisent concrètement "par une clarification en matière de prix, de conditions, d'avis et de méthodes d'achat". "En outre, Google ne bloque plus les moyens de paiements étrangers et supprime plus rapidement les contenus illicites en ligne", souligne le SPF.

Il reste cependant un point préoccupant pour les autorités européennes et sur lequel Google n'a pas voulu revenir: le géoblocage. "Par conséquent, les consommateurs peuvent rencontrer des difficultés à télécharger certaines applications lorsqu'ils voyagent dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Le réseau européen des autorités de protection des consommateurs continuera dès lors à suivre ce dossier en 2023."

