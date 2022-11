Le nombre d'accidents du travail dans le secteur privé a augmenté de plus de 10% en 2021, par rapport à 2020, rapporte mardi le rapport annuel de l'agence fédérale des risques professionnels Fedris. Le total reste toutefois bien en dessous du niveau d'avant la pandémie.

L'année dernière, 125.946 accidents du travail ont été reconnus, contre 114.086 l'année précédente. En 2019, soit avant la crise sanitaire, Fedris avait recensé 146.507 accidents. Le coronavirus a considérablement réduit le nombre d'accidents du travail en 2020 avec le ralentissement, voire l'arrêt, de nombreuses activités, et a encore influencé les chiffres en 2021.

"Davantage de personnes ont également fait du télétravail et nous étions encore confinés au début de l'année", rappelle Fedris. La plupart des accidents reconnus par les assureurs, 105.286, sont survenus sur le lieu de travail, contre 20.660 accidents sur le chemin du travail. Fedris remarque que les personnes relativement jeunes subissent davantage d'accidents du travail, mais que les travailleurs plus âgés souffrent plus souvent de blessures permanentes.

Un accident du travail a entraîné une incapacité temporaire dans 47,9% des cas, contre 11,4% pour les incapacités permanentes. Aucune incapacité temporaire n'a été enregistrée dans 40,7% des cas et 0,1% des accidents s'est révélé mortel.

95 accidents mortels

L'année dernière, 95 accidents mortels ont été recensés, 48 sur le lieu de travail et 47 sur le chemin. "Le nombre d'accidents du travail mortels reste donc sous la barre des 100 pour la troisième année consécutive, alors qu'il était bien supérieur les années précédentes", ajoute Fedris. Dans les années 1980 et 1990, on dénombrait encore 200 à 300 accidents du travail mortels chaque année. Si seuls les accidents professionnels graves sont pris en compte, entraînant la mort ou une incapacité permanente grave, les chauffeurs routiers et les ouvriers du bâtiment sont les plus exposés.

