Les accidents du Boeing 737 MAX dus à une "chaîne d'événements"

Dennis Muilenburg, le PDG de Boeing, a répété lundi que les drames des 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines et de Lion Air étaient dus à une "chaîne d'événements" et non à un seul facteur, notamment le dysfonctionnement du système anti-décrochage MCAS.