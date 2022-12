Les absences de courte durée pour maladie revenues à un niveau pré-corona

L'absence courte pour cause de maladie est revenue en novembre aux niveaux connus avant la pandémie de coronavirus, selon une analyse du professeur de médecine du travail Lode Godderis (KU Leuven), transmise mardi. Le taux d'absence au travail pour cause de maladie, de moins de 30 jours, était de 2,41%, ce qui renvoie à la proportion d'heures normales de travail non prestées.

