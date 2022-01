Malgré le prix astronomique de 68,9 milliards de dollars, l'acquisition d'Activision Blizzard est une bonne affaire pour Microsoft.

De Call of Duty à Candy Crush, l'entreprise Microsoft prend le contrôle direct d'une douzaine de franchises de jeux parmi les plus populaires de la dernière décennie. La même course au plus grand catalogue est en cours dans le secteur des jeux que dans celui de la musique numérique et de la vidéo en ligne. Les jeux, comme la musique ou la vidéo, sont en train de devenir un service en ligne.

Pour la plupart d'entre nous, Microsoft est surtout connu pour des logiciels peu excitants comme Windows ou Word, mais elle est aussi un acteur majeur de l'industrie du jeu depuis près de deux décennies. Sa gamme de consoles de jeux Xbox, ainsi que la Playstation de Sony, ont véritablement percé l'industrie du jeu. Les jeux sont désormais plus importants que les industries du cinéma et de la musique réunies. Le chiffre d'affaires annuel mondial du secteur des jeux dépasse les 220 milliards de dollars, selon les études de marché d'IDC. Activision Blizzard est un nom incontournable du secteur, et avec un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards, c'est aussi l'un des plus gros acteurs. Il est également très rentable, avec un bénéfice net de plus de 2 milliards d'ici 2020.

Un prix de rachat de 68,9 milliards USD est très élevé à première vue. Avec les chiffres actuels des bénéfices, il faudra à Microsoft près de 35 ans pour rentabiliser son acquisition. En outre, il existe de sérieux doutes quant à la capacité de l'industrie du jeu à poursuivre sa croissance rapide. De nombreuses personnes ont commencé à jouer en raison de la pandémie et la grande question est de savoir si elles continueront à le faire une fois la situation revenue à la normale. En outre, la pénurie de puces informatiques entraîne une importante pénurie de nouvelles consoles de jeu de haute qualité. Cela signifie que les joueurs fanatiques, ceux qui dépensent le plus, ne peuvent pas toujours se procurer une console et dépensent donc moins pour les nouveaux jeux.

Formules d'abonnement

Services numériques

Et pourtant, le rachat est une bonne affaire. Avec Activision Blizzard, Microsoft met la main sur de nombreuses franchises de jeux dont la base de fans fidèles se compte en dizaines de millions à chaque fois. Microsoft a déjà montré avec Minecraft, acheté pour 2,5 milliards en 2014, qu'il pouvait faire prospérer les entreprises de jeux acquises. Le portefeuille d'Activision est également très diversifié, avec des titres qui s'adressent principalement aux joueurs invétérés, mais aussi des jeux mobiles qui visent davantage les joueurs occasionnels. Ce large catalogue est un avantage considérable maintenant que les jeux vidéo envisagent également des formules d'abonnement au même titre que Spotify ou Netflix. Il y a également une course pour construire la plus grande bibliothèque.

Au lieu d'acheter un jeu, nous allons de plus en plus souvent souscrire un abonnement en ligne à un service de location de jeux. Microsoft dispose déjà de services d'abonnement populaires avec Gamepass et PC Pass et peut désormais renforcer son offre. L'industrie du jeu n'est plus une simple activité de vente de consoles ou de jeux dans une boîte, elle est devenue une activité de services numériques qui pèse plusieurs milliards de dollars.

Ce jeu de la propriété intellectuelle conditionnée en bits et en octets purs est tout à fait dans les cordes de Microsoft. Dans le domaine des logiciels d'entreprise, Microsoft a été un pionnier dans la protection et l'utilisation agressive de la propriété intellectuelle pour écraser la concurrence. Elle peut désormais priver les services de jeux concurrents de titres importants, temporairement ou non, ou les faire payer pour cela.

Le Saint Graal

Microsoft est également extrêmement bien placé pour s'offrir le Saint Graal du jeu. En général, vous pouvez maintenant continuer à jouer le même jeu sur un autre type d'appareil. Le changement d'écran sans effort devient de plus en plus une réalité. Et Microsoft occupe une position unique : avec la Xbox, elle vend l'une des consoles de jeu les plus populaires. Windows est le principal système d'exploitation sur lequel fonctionnent les jeux pour ordinateurs de bureau et portables, et il dispose d'un énorme réseau de centres de données qui peuvent prendre en charge efficacement cette nouvelle forme de jeux en ligne.

Tout comme nous pouvons aujourd'hui regarder une série Netflix à tout moment, n'importe où et sur n'importe quel écran, nous pourrons à l'avenir nous plonger dans des jeux hautement immersifs et graphiquement sophistiqués à tout moment et n'importe où. Avec Activision Blizzard, Microsoft a déjà décroché une douzaine de classiques pour aider les joueurs à franchir le pas.

