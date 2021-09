Rachetée en 2019 par le groupe Bertrand (Hippopotamus, Burger King France, quelques brasseries parisiennes bien connues comme Flo, etc.), l'enseigne vient de connaître un véritable virage disruptif.

Lancé en 1989 avec un premier restaurant parisien, Léon de Bruxelles avait pour but de transposer en France le succès des Chez Léon de la famille Van Lancker.

Rachetée en 2019 par le groupe Bertrand (Hippopotamus, Burger King France, quelques brasseries parisiennes bien connues comme Flo, etc.), l'enseigne vient de connaître un véritable virage disruptif. Léon a perdu sa référence bruxelloise, le vert a laissé la place à un bleu marin et les moules ont perdu de leur importance à la carte.

Léon se veut une fish brasserie plus généraliste et plus haut de gamme.

La mue doit être achevée en 2025 pour les 82 restaurants existants avec de multiples ouvertures supplémentaires.

Lancé en 1989 avec un premier restaurant parisien, Léon de Bruxelles avait pour but de transposer en France le succès des Chez Léon de la famille Van Lancker. Rachetée en 2019 par le groupe Bertrand (Hippopotamus, Burger King France, quelques brasseries parisiennes bien connues comme Flo, etc.), l'enseigne vient de connaître un véritable virage disruptif. Léon a perdu sa référence bruxelloise, le vert a laissé la place à un bleu marin et les moules ont perdu de leur importance à la carte. Léon se veut une fish brasserie plus généraliste et plus haut de gamme. La mue doit être achevée en 2025 pour les 82 restaurants existants avec de multiples ouvertures supplémentaires.