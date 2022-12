La Wallonie comptait, fin novembre, 212.696 demandeurs d'emploi inoccupés, ce qui correspond à un taux de demande d'emploi de 13,3%, en hausse d'1,2 point de pour cent par rapport à novembre 2021, annonce mercredi Le Forem.

Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés en Wallonie comprend 118.811 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations et 43.765 jeunes en stage d'insertion professionnelle. S'y ajoutent 23.940 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 26.180 demandeurs d'emploi inscrits librement. Le nombre de demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations s'oriente pour la première fois, après 20 mois de recul, très légèrement à la hausse par rapport à l'an dernier. Cette hausse, proche du statu quo, correspond à 498 personnes de plus en un an (+0,4%), selon Le Forem.

Le service régional de l'emploi souligne que le nombre de personnes librement inscrites dans la demande d'emploi croît pour sa part de 16.172 unités à un an d'écart et que cette forte augmentation (+161,6%) est "pour une large part de nature administrative, en raison du maintien automatique des inscriptions depuis janvier 2022." La hausse aurait été de l'ordre des 11% (valeur estimée) en l'absence de ce changement.

