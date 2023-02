Le nombre d'immatriculations de motos neuves a connu une légère hausse en janvier, alors que celui des occasions a fortement décliné, ressort-il mardi des données de la fédération de la mobilité Traxio.

Lors du premier mois de l'année, 1.547 nouvelles motos ont été immatriculées, ce qui correspond à une hausse de 2,8% par rapport à la même période en 2022 (1.505). À l'inverse, les deux-roues d'occasion présentent un net recul, avec 12,9% de ventes en moins qu'à la même époque l'année dernière. Au total, 3.492 modèles d'occasions ont été immatriculés, contre 4.007 en 2022.

"Depuis le début de l'année, les motos d'occasion sont assujetties au contrôle technique à la revente et, par conséquent, il s'est immatriculé un grand nombre de motos d'occasion en novembre et décembre 2022. Nous continuerons de ressentir ces effets dans les mois qui viennent, et notre pronostic nous dit que les motos d'occasion atterriront plus nombreuses chez nos voisins qu'auparavant", explique Traxio.

En ce qui concerne les motos neuves, le nombre d'immatriculations comprend notamment beaucoup de véhicules achetés en 2022, mais seulement livrés maintenant. À l'instar de celui de l'automobile, "le secteur des motos connaît lui aussi des délais de livraison beaucoup plus longs qu'à l'accoutumée", ajoute la fédération de la mobilité.

Sur le marché des motos neuves, toutes cylindrées confondues, seuls Triumph (+35,1%), BMW (+21,3%) et Honda (+13%) enregistrent une hausse, là où toutes les marques du top dix sont perdantes en matière d'occasions. Parmi elles, Piaggio (-6,9%) et Honda (-11,1%) s'en sortent relativement mieux que BMW (-21,3%), SYM (-25%) ou encore Kawasaki (-33%).

