Le marché de l'emploi des petites et moyennes entreprises (PME, jusqu'à 250 employés) a connu une légère reprise fin mars après des pertes d'emplois en janvier, selon les dernières analyses du spécialiste RH SD Worx mardi.

Sur l'ensemble du premier trimestre, la croissance de l'emploi dans les PME a été de 0,15%. Elle a été principalement marquée en Flandre (+0,24%), l'emploi est par contre resté stable à Bruxelles et s'est rétréci au sud du pays.

Fin mars 2021, plus d'employeurs ont recruté qu'en 2020 à la même période, mais le niveau de 2019 n'est pas encore atteint. "C'est la première fois", depuis l'été, "que le pourcentage de PME qui recrutent est à nouveau plus élevé (12,59%) que le pourcentage de PME qui licencient (10,34%)."

"C'est surtout grâce à la tendance à la baisse des licenciements que février et mars présentent un solde positif. En outre, la tendance négative d'un nombre plus élevé de licenciements en 2020 a semblé s'interrompre (temporairement) en novembre et décembre", commente Vassilios Skarlidis, directeur régional PME chez SD Worx. "Mais en janvier 2021, plus de PME devaient licencier et moins ont embauché. Heureusement, c'est à nouveau l'inverse en mars."

Ce sont les secteurs "activités financières et assurances" (+2,51%), "information et communication" (+1,96%) et "professions libérales, activités scientifiques et techniques" (+1,03%) qui ont recruté le plus de nouveaux employés. A l'opposé, l'horeca (-5,94%) subit toujours de plein fouet les effets de la pandémie.

Sur l'ensemble du premier trimestre, la croissance de l'emploi dans les PME a été de 0,15%. Elle a été principalement marquée en Flandre (+0,24%), l'emploi est par contre resté stable à Bruxelles et s'est rétréci au sud du pays. Fin mars 2021, plus d'employeurs ont recruté qu'en 2020 à la même période, mais le niveau de 2019 n'est pas encore atteint. "C'est la première fois", depuis l'été, "que le pourcentage de PME qui recrutent est à nouveau plus élevé (12,59%) que le pourcentage de PME qui licencient (10,34%)." "C'est surtout grâce à la tendance à la baisse des licenciements que février et mars présentent un solde positif. En outre, la tendance négative d'un nombre plus élevé de licenciements en 2020 a semblé s'interrompre (temporairement) en novembre et décembre", commente Vassilios Skarlidis, directeur régional PME chez SD Worx. "Mais en janvier 2021, plus de PME devaient licencier et moins ont embauché. Heureusement, c'est à nouveau l'inverse en mars." Ce sont les secteurs "activités financières et assurances" (+2,51%), "information et communication" (+1,96%) et "professions libérales, activités scientifiques et techniques" (+1,03%) qui ont recruté le plus de nouveaux employés. A l'opposé, l'horeca (-5,94%) subit toujours de plein fouet les effets de la pandémie.