Le port d'Anvers-Bruges a vu son trafic légèrement reculer, de 0,7%, en 2022, "année riche en défis géopolitiques", selon les responsables du premier port belge. Au total, le trafic de marchandise se monte à 286,9 millions de tonnes.

C'est surtout le segment des conteneurs (-8,6% en tonnes), plombé par les suites de la pandémie et par la crise énergétique accentuée par la guerre en Ukraine, qui a tiré les chiffres vers le bas.

Le segment du vrac sec affiche lui une hausse de 13%, porté par le trafic de charbon et d'engrais.

Le segment du vrac liquide affiche une croissance de 10% alors que le trafic de GNL, solution de rechange au gaz russe, est en croissance. Les produits chimiques ont en revanche reculé d'un pour cent, pénalisés par les prix élevés de l'énergie.

Le port entend poursuivre ses investissements durables à l'avenir et réaffirme ses convictions à l'égard de la production et de l'importation d'hydrogène.

C'est surtout le segment des conteneurs (-8,6% en tonnes), plombé par les suites de la pandémie et par la crise énergétique accentuée par la guerre en Ukraine, qui a tiré les chiffres vers le bas. Le segment du vrac sec affiche lui une hausse de 13%, porté par le trafic de charbon et d'engrais. Le segment du vrac liquide affiche une croissance de 10% alors que le trafic de GNL, solution de rechange au gaz russe, est en croissance. Les produits chimiques ont en revanche reculé d'un pour cent, pénalisés par les prix élevés de l'énergie. Le port entend poursuivre ses investissements durables à l'avenir et réaffirme ses convictions à l'égard de la production et de l'importation d'hydrogène.