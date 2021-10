Quelque 130 destinations seront desservies au départ de Brussels Airport cet hiver, signale lundi l'aéroport de Zaventem, à quelques jours du début de cette saison aéronautique. C'est un nombre en légère progression par rapport aux 120 proposées entre fin octobre 2020 et fin mars dernier, une période qui avait été marquée par des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus plus importantes qu'actuellement.

Les 130 destinations, européennes et extra-européennes, seront proposées par 52 compagnies aériennes, pour 40 transporteurs qui étaient déjà au rendez-vous il y a un an. Une offre adaptée qui tient encore compte des restrictions de voyage liées à la crise actuelle.

En plus des destinations classiques et toujours populaires depuis Brussels Airport comme Madrid, Barcelone ou encore Genève, de nouvelles destinations vont s'ajouter à l'offre d'hiver, à l'image de La Havane (Cuba) par TUI fly ou la station de sports d'hiver autrichienne d'Innsbruck (Autriche) via Transavia. Air Belgium relie en outre depuis quelques jours Zaventem à l'Ile Maurice et en fera, dès la mi-décembre, de même avec Curaçao via Punta Cana. Cette station balnéaire de République dominicaine est d'ailleurs également desservie par TUI fly.

Parmi les autres nouvelles routes au départ de Brussels Airport qui viennent donc augmenter la capacité vers certaines destinations, Antalya (Turquie), Las Palmas, Tenerife (Iles Canaries) et Hurghada (Egypte) seront désormais également desservis par Corendon Airlines. Brussels Airlines volera pour sa part également vers Kiev (Ukraine).

Avec l'arrivée de la saison d'hiver et la levée de restrictions de voyage, plusieurs destinations reviennent dans l'offre au départ de Zaventem, à l'image de Bangkok (Thai Airways International), de l'Egypte (TUI fly, Brussels Airlines et Corendon Airlines), des îles du Cap Vert (TUI fly) et de Pise (Ryanair).

La fréquence va par ailleurs être augmentée sur certains vols intercontinentaux, avec désormais des vols quotidiens d'Air Canada vers Montréal, deux trajets hebdomadaires jusque Tokyo assurés par All Nippon Airways (ANA) et dix liaisons par semaine vers Dubaï opérées par Emirates.

