Le géant allemand du tourisme TUI prévoit d'assurer jusqu'à 75% de son programme habituel lors de la saison estivale pour laquelle il se dit vendredi "optimiste", compte-tenu de la campagne de vaccination au Royaume-Uni, l'un de ses principaux marchés.

Nous sommes encore confiants dans le fait d'avoir un été correct", a déclaré son patron Fritz Joussen, dans un entretien à la BBC. Il se félicite des "niveaux de vaccination, en particulier au Royaume-Uni mais aussi par exemple aux Etats-Unis et désormais espérons-le en Europe", ce qui pourrait permettre une reprise des voyages internationaux au cours du printemps.

Le groupe de Hanovre, qui rappelle avoir déjà 2,8 millions de réservations, prévoit d'assurer "70 à 75%" de ce son programme à partir de juillet, selon M. Joussen.

Il s'agit à peu près des niveaux espérés par la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, qui estimait fin mars pouvoir proposer 80% du trafic habituel cet été. Sa concurrente britannique EasyJet a elle été plus prudente cette semaine et n'a pas donné de prévisions de capacités pour la période estivale.

Comme l'ensemble du secteur, TUI, numéro 1 mondial du tourisme, a été touché de plein fouet par la crise sanitaire qui a porté un coup d'arrêt brutal à ses hôtels, charters et croisières. Pour faire face, le voyagiste a bénéficié de trois plans d'aide du gouvernement allemand, dont la totalité du montant s'élève à 4,3 milliards d'euros.

Il avait annoncé la semaine dernière avoir levé 400 millions d'euros sur les marchés financiers, dans le but d'entamer le remboursement des prêts publics.

