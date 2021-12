Le vaccin du laboratoire Pfizer est globalement moins efficace contre Omicron mais protège cependant à 70% contre les cas sévères, selon une étude réalisée en Afrique du Sud. A Wall Street, cette annonce, combinée aux résultats très positifs pour sa pilule anti-Covidqui profite à l'action Pfizer (+4,59% à 55,20 dollars).

L'étude élaborée par la première assurance maladie privée d'Afrique du Sud, Discovery, avec les scientifiques du Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC), se base sur les résultats de 78.000 tests PCR obtenus entre le 15 novembre et le 7 décembre.

"La double dose du vaccin Pfizer montre une efficacité de 70% dans la réduction des hospitalisations", a déclaré lors d'une conférence de presse en ligne le président de Discovery, Ryan Noach. Le vaccin était auparavant efficace à 93% contre les cas sévères.

De manière générale "l'efficacité du vaccin est sensiblement réduite avec un nombre élevé de contaminations brèves chez les personnes vaccinées", a-t-il poursuivi. L'étude montre une efficacité à 33% contre le risque de contamination, avec un nombre élevé de réinfections, contre 80% contre le précédent variant dominant Delta.

Mais "la gravité des cas est 25% inférieure à ceux de la première vague" de pandémie l'an dernier, a souligné le Dr Cheryl Cohen, de l'Institut national des maladies transmissibles (NICD), qui a participé à l'étude.

Des résultats très positifs pour sa pilule anti-Covid

Pfizer a confirmé que sa pilule anti-Covid réduisait de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque lorsque prise dans les premiers jours après l'apparition des symptômes, selon les essais cliniques.

Ces résultats s'appuient sur la totalité des participants aux essais, soit plus de 2.200 personnes, et confirment ce qui avait été annoncé début novembre à partir de résultats préliminaires.

Aucun décès n'a été enregistré parmi ceux ayant reçu le traitement. Les participants étaient non vaccinés et présentaient un haut risque de développer un cas grave de Covid-19.

Pfizer a également annoncé que son traitement antiviral, qui sera commercialisé sous le nom de Paxlovid, devrait rester efficace contre le variant Omicron.

