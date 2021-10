Ce 12 octobre, lors d'une cérémonie officielle, le 39e Prix Galien a été attribué par le journal du Médecin. Le prix Galien couronne le médicament le plus innovant de l'année écoulée. Cette fois, ce médicament est également bien connu du grand public puisque le lauréat 2020 est le Comirnaty® de Pfizer/BioNTech, le premier vaccin qui protège contre le Covid-19.

Un jury composé de pharmacologues de toutes les universités belges a sélectionné le tout nouveau lauréat du prix Galien 2020 parmi 14 médicaments. Comirnaty ® est également le premier vaccin qui applique la technologie de l'ARNm. Il a été développé en moins d'un an en s'appuyant sur les travaux pionniers de la dernière décennie. Le nouveau vaccin est également né de la coopération fructueuse entre la science, l'industrie et les autorités chargées de l'enregistrement. Le nom de marque Comirnaty ® combine les termes Covid-19, ARNm, communauté et immunité, et symbolise la première approbation d'un vaccin à ARNm.

Dispositif médical

Le prix Galien est également attribué à un dispositif médical innovant pouvant améliorer un traitement. Dans cette catégorie, une sélection a été faite parmi six dispositifs médicaux. Le lauréat 2020 est Granulox, produit par la société Mölnycke. Granulox est un spray topique d'hémoglobine. Il est utilisé pour les plaies complexes, multifactorielles et difficiles à cicatriser. L'oxygène est un facteur vital pour la guérison. Granulox facilite la diffusion de l'O2 dans le lit de la plaie.

Prix de Pharmacologie

Enfin, le Prix Galien 2020 de pharmacologie clinique et/ou fondamentale a été attribué cette année à Mireille Alhouayek du Louvain Drug Research Institute (UCLouvain). Elle a devancé cinq autres chercheurs. Mireille Alhouayek fait partie du groupe de recherche sur la bioanalyse et la pharmacologie des lipides bioactifs. La recherche primée met en évidence le système endocannabinoïde en tant qu'acteur clé dans de nombreux contextes inflammatoires.

© dr

