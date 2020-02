Le travailleur belge travaille pendant un tiers (34%) de ses jours de maladie, selon une enquête du prestataire RH Securex. Il s'agit d'une baisse importante par rapport à 2014 car à cette époque, près d'un travailleur sur deux (46%) continuait de travailler durant ses jours de maladie.

"Il semble que les travailleurs optent de plus en plus pour leur propre santé. C'est une bonne nouvelle, mais le fait de continuer à travailler en cas de maladie n'est ni bon ni mauvais. Tant le repos que le travail peuvent contribuer à un rétablissement rapide, en fonction de la situation médicale et professionnelle concrète. Les employeurs peuvent aider le travailleur à faire le bon choix en parlant de la santé et en cherchant ensemble des solutions sur mesure.

"C'est encore souvent un tabou", a expliqué Heidi Verlinden, HR Research Expert chez Securex. 77 % des travailleurs malades continuant à travailler l'on fait pendant 1 à 10 jours en 2019, près de 15 % pendant 11 à 20 jours et 8 % même pendant plus de 20 jours.

Ces derniers ont continué à travailler pendant 1 à 3 mois en dépit de leurs problèmes de santé, et dans un cas exceptionnel même pendant plus de 6 mois. Securex note aussi que 36% des travailleurs n'ont jamais été malades au cours des 12 mois précédant son étude. Mais, 64% ont été malades ou blessés suite à un accident domestique durant un jour au moins.

