Cela ne date pas d'hier, le travail n'est plus un lieu ou un poste physique. C'est une activité. De plus en plus de gens travaillent depuis différents endroits et à différents moments. Les entreprises ont dès lors tout intérêt à créer leur propre QG numérique, un environnement où employés, clients et partenaires peuvent communiquer et échanger aisément, où qu'ils se trouvent.

Si le concept de "QG numérique" peut sembler évident, la création d'une plateforme numérique capable d'aider votre entreprise à servir ses clients, à évoluer et à saisir la balle au bond est un véritable défi.

Envie de créer un QG numérique efficace ? Tenez compte de ces trois fondements essentiels :

Intégrez une technologie collaborative afin que vos équipes puissent accroître leur productivité

Regroupez les données en un seul endroit afin que les équipes deviennent plus agiles et tissent des relations plus significatives avec les clients

Simplifiez la communication afin que votre organisation puisse développer l'engagement et renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté

Augmentez la productivité grâce à la technologie collaborative

La technologie collaborative permet de réduire le nombre d'e-mails et de réunions, mais surtout, elle optimise la rapidité et l'efficacité des contacts et des réactions. Les éventuels problèmes sont traités directement et avec précision grâce à une ligne de communication ouverte et sécurisée avec les clients, les fournisseurs et les partenaires.

En rationalisant leurs processus, les entreprises sont plus réactives. Les équipes ne doivent plus attendre que quelqu'un réponde à un e-mail ou réunir toute une série d'approbations. Au lieu de cela, elles entretiennent un lien direct avec les responsables chez le client ainsi qu'avec leurs collègues responsables des contrats, des négociations et des livraisons. Tous les collaborateurs - internes comme externes - opèrent dans le même circuit.

Le principal avantage réside dans la réduction des frictions et des passages d'un environnement à un autre. Une rationalisation qui évite les mauvaises expériences client et permet aux équipes d'être proactives en montrant que le succès du client leur tient à coeur. Là où les silos de communication et l'échec des transferts étaient source de mécontentement pour les clients, la technologie collaborative met toute l'entreprise au service du client et permet d'aborder directement les éventuels problèmes.

Cette technologie aide les équipes à résoudre des problèmes en temps réel et à trouver aisément l'expertise nécessaire au sein de l'entreprise. Avec, à la clé, une expérience client optimale.

Des relations clients plus authentiques grâce à une source unique d'informations fiables

Si les équipes peuvent collaborer de manière flexible et accéder plus aisément à toutes les données, elles peuvent apporter une valeur ajoutée aux clients et contribuer au développement de l'entreprise. Avec une source unique d'informations fiables, les équipes de vente savent, par exemple, qu'elles travaillent avec le bon modèle, la bonne proposition, les activations adéquates et les données les plus précises. Si elles doivent s'atteler à un domaine particulier, elles peuvent effectuer leurs recherches directement à partir de la plateforme.

Utilisez la puissance de l'automatisation pour des processus encore plus rapides. Grâce à un canal de communication unique enrichi par des expériences internes en termes de flux de travail et d'automatisation, certains employés peuvent encourager leurs collègues et leur donner un coup de pouce si certaines tâches n'ont pas été accomplies. Toutes les activités sont désormais orchestrées autour du flux de travail nécessaire à l'accomplissement de la tâche.

De l'établissement de propositions aux négociations en passant par les argumentaires de vente, l'obtention de réponses en temps réel donne aux équipes davantage de temps pour nouer des relations plus authentiques avec les clients.

Quand tous les services disposent d'une image fiable et complète de chaque client, ils peuvent fournir un travail impeccable en toutes circonstances. Si une personne quitte l'entreprise ou prend en charge de nouveaux comptes, les nouveaux membres de l'équipe peuvent embrayer rapidement, puisque l'historique complet des entretiens est rationalisé et consultable en un seul endroit.

La simplification prend le dessus sur la complexité

Tous les salariés d'une entreprise ont besoin de savoir s'ils font la différence. Ils ne veulent pas devoir consulter des centaines d'applications pour découvrir ce qui est pertinent pour leur travail et leur développement. Le QG numérique simplifie et regroupe les outils adéquats, afin de les rendre aisément accessibles au sein d'une seule et même plateforme sécurisée.

Il permet aussi de gagner du temps et de réduire la communication formelle, de sorte que les équipes travaillent plus efficacement et se concentrent sur des tâches plus stratégiques. Au lieu d'écrire un long e-mail pour approuver une transaction ou une remise, vous pouvez réagir directement via un "pouce levé" ou "pouce baissé". Cette méthode accélère tout, de l'intégration des employés à la formation sur le lieu de travail en passant un engagement plus fort. Ces simples exemples démontrent à quel point l'avenir du travail repose sur l'innovation et l'efficacité.

Investir dans un QG numérique, c'est investir dans une plateforme qui évolue avec votre entreprise. Avec, à la clé, la création d'une valeur ajoutée à long terme pour vos employés, vos clients et vos partenaires.

Gianni Cooreman, Deputy Country Leader de Salesforce Belux et Head of the Industry Solution Advisors

